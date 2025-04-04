В Шотландии найден древний водопой динозавров

167 миллионов лет назад, в юрский период, на побережье ныне Шотландского острова Скай динозавры собирались на заболоченных окраинах лагуны. Здесь как хищники, так и травоядные, они оставляли слои следов. Научная статья вышла в журнале PLOS ONE, о ней рассказывает служба новостей Science.

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Впервые ученые заметили эти следы в начале 1980-х годов, но решили тогда, что это окаменевшие норы древних рыб. Однако в 2019 году там в рифленом песчанике обнаружилось несколько отпечатков трехпалых лап динозавров.

Эти могучие хищники, вероятно, не охотились здесь: их следы свидетельствуют о неторопливой походке и извилистых маршрутах. Скорее всего, они собирались в этом районе, чтобы попить воды.

Спустя миллионы лет, по тем же самым камням прошел другой замечательный странник. В 1746 году принц Чарльз Эдвард Стюарт укрывался здесь от британских войск после неудавшегося восстания. Принц сбежал через скалистое побережье, ныне носящее его имя, к фрегату, направлявшемуся во Францию — буквально идя по следам динозавров.