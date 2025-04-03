NASA скрыло факт, что экипаж Starliner был на грани гибели

Астронавты космического корабля Starliner от Boeing были близки к гибели из-за отказа маневровых двигателей перед стыковкой. Как сообщает Ars Technica, в своих отчетах после NASA умолчало о большом количестве проблем, с которыми столкнулись капитан корабля Барри Уилмор и член экипажа Сунита Уильямс.

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В интервью известному отраслевому обозревателю Эрику Бергеру Уилмор рассказал, что проблемы миссии Starliner начались еще до посадки в корабль. Вывести его в космос должна была ракета Atlas V от SpaceX, однако один из клапанов верхней ступени ракеты работал плохо. Проблему не удавалось решить настолько долго, что Уилмор попросил руководство снова направить его в тренировочный центр, чтобы не потерять квалификацию до исправления ситуации.

После запуска сперва все шло хорошо, однако в корабле стало холодно — до +10 градусов. Уилмор и Уильямс надели на себя всю имевшуюся одежду и обувь, а после и внутрикорабельные скафандры, однако и это помогало плохо. Почему так вышло — экипаж не знал.

Однако настоящие проблемы астронавтов начались при маневрировании перед стыковкой. У корабля вышли из строя четыре маневровых двигателя из 28. Фактически, экипаж потерял возможность точно ориентировать корабль в пространстве. По правилам стыковка запрещена уже при трех нерабочих двигателях, однако в такой ситуации у пилотов не было уверенности, что они смогут сориентировать корабль относительно Земли, без чего посадка невозможна.

«В этот момент я не знал, сможем ли вернуться на Землю, и, на самом деле, полагал, что не сможем», — сказал Уильямс.

Астронавты решили завершать стыковку в ручном режиме, пока нос корабля и МКС были ориентированы примерно одинаково. Если бы оси отклонились, то автоматика Starliner остановила бы дальнейшее сближение. Позднее центру управления удалось восстановить работу двух двигателей, однако тогда из строя вышел еще один, уже пятый.

«Что, если бы пятый двигатель вышел из строя, когда первые четыре еще не работали? Я понятия не имею. Я объясняю то, что так не случилось, промыслом Божьим, который вернул нам эти два двигателя до того, как отказал пятый… Я все еще могу сохранять контроль. И снова вялость ручного управления. Причем не только на вид — в смысле реакции на мои движения — но и на слух тоже. Клапаны открывались и закрывались (с шумом — прим. ред.)», — заявил капитан корабля.

Центр управления полетами решил еще раз перезапустить систему и тогда заработали два двигателя из трех неисправных. В такой ситуации корабль мог стыковаться в автоматическом режиме. Уилмор нехотя согласился — он опасался, что в случае новой поломки он бы не смог вернуть ручное управление. Однако далее стыковка прошла нормально, а командир экипажа, прямо на входе в МКС, исполнил небольшой танец от радости. Астронавт признался, что был счастлив от того, что обратно на Землю на Starliner их не пошлют.

Напомним, что Уилмор и Уильямс провели на МКС девять месяцев. Их удалось вернуть лишь с кораблем Crew Dragon 10, который пристыковался к станции в марте. СМИ ранее сообщали, что NASA не стало платить астронавтам сверхурочные за столь длительное пребывание в космосе.