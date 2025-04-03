Названы лучшие Android-смартфоны во всех ценовых категориях

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в нескольких ценовых диапазонах.

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В категории до 999 юаней (до 11,5 тыс. руб.) лидером стал Nubia Mavericks с чипом Unisoc T760. За ним следуют Vivo Y200t и Oppo Z9x, оснащенные процессором Snapdragon 6 Gen 1.

В диапазоне до 1999 юаней (до 23 тыс. руб.) значатся Realme Neo 7, iQOO Z9 Turbo+ и Realme GT6. Первые два смартфона предлагают прошлогодний флагманский чип MediaTek Dimensity 9300+, тогда как последний — Snapdragon 8 Gen 3. Однако это китайская модель. Версия для России предлагает упрощенный Snapdragon 8s Gen 3.

Среди устройств стоимостью до 2999 юаней (до 34,5 тыс. руб.) лучшим признан один из самых доступных смартфонов на флагманском чипе Snapdragon 8 Elite — Realme GT7 Pro Racing. Второе и третье места разделили iQOO Neo10 Pro и iQOO Neo10 на MediaTek Dimensity 9400 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно.

Лучшим смартфоном в категории до 3999 юаней (до 46,1 тыс. руб.) стал Realme GT7 Pro, за которым следуют Redmi K80 Pro и OnePlus 13. Все три модели предлагают Snapdragon 8 Elite.

Флагманы Red Magic 10 Pro, Honor Magic7 и Xiaomi 15 возглавили топ устройств стоимостью выше 3999 юаней. За производительность тройки лидеров отвечает чипсет Snapdragon 8 Elite.