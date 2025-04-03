Астронавты получили уникальный вкус мисо после ферментации в космосе

В ходе необычного эксперимента с японской приправой мисо, проведенный на Международной космической станции (МКС), оказалось, что приготовленное на орбите мисо приобрело более насыщенные ореховые и жареные нотки по сравнению с земными образцами.

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Исследование, опубликованное в журнале iScience, стало первым известным случаем преднамеренной ферментации еды в космосе. Это доказывает, что даже в условиях микрогравитации и повышенной радиации можно создавать новые вкусовые оттенки продуктов.

Что такое мисо и как проходил эксперимент?

Мисо — это традиционная японская приправа, представляющая собой пасту из ферментированных соевых бобов, соли и риса с грибком кодзи (Aspergillus oryzae). В космос она попала благодаря исследователям из Массачусетского технологического института (MIT) и Технического университета Дании.

Для эксперимента ученые приготовили три идентичные партии мисо и заморозили их. Одна часть была отправлена на МКС, а две другие остались на Земле — в Кембридже (США) и Копенгагене (Дания). В космосе приправа провела 30 дней, после чего все образцы снова заморозили и подвергли тщательному анализу.

Космическое мисо оказалось вкуснее?

Четырнадцать профессиональных дегустаторов, среди которых были повара и ученые, отметили, что «орбитальная» версия пасты имела яркие выраженные жареные и ореховые нотки. Исследование показало, что в ней было больше пиразинов — соединений, которые придают жареным продуктам (например, кофе или какао) характерный аромат.

Ученые предполагают, что причина кроется в более высокой температуре ферментации на МКС:

космическое мисо подверглось воздействию 36°C (возможно, из-за находящегося рядом оборудования).

в Кембридже температура была 23°C, а в Копенгагене — 20°C.

Кроме того, в «космическом» образце был обнаружен уникальный вид бактерий, а грибок кодзи проявил больше генетических мутаций. Это может быть связано с повышенной радиацией на орбите.

Открытие доказывает, что ферментированные продукты могут изменяться под воздействием условий микрогравитации, тепла и радиации, создавая новые вкусовые комбинации.

«Ферментация — действительно захватывающий способ обогатить рацион астронавтов, сохраняя еду и одновременно улучшая ее вкус», — говорит соавтор исследования Мэгги Кобленц.

В будущем это может помочь не только в разработке нового питания для дальних космических миссий, но и вдохновить земных кулинаров на создание необычных блюд с «вкусом космоса».