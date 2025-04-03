В Вене найдено уникальное массовое захоронение римских солдат

Во время реконструкции футбольного поля в Вене обнаружено массовое захоронение более 150 римских воинов I века н. э., ставшее первым подтвержденным свидетельством боевого столкновения в этом регионе.

Об этом сообщает Associated Press.

При строительных работах в венском районе Зиммеринг археологи нашли массовое захоронение 129 римских солдат, погибших в битве с германскими племенами в I веке н. э.

Большинство из них — мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. Также были найдены предметы быта, доспехи, гвозди и др.

Исследования показали, что тела были похоронены в спешке, а общее число захороненных в могиле может превышать 150. Это открытие стало первым в своём роде на территории Центральной Европы и предоставляет уникальное свидетельство о римских военных действиях в регионе.