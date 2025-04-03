Motorola представила смартфон Edge 60 Fusion

Motorola представила новейшее дополнение к линейке Edge Fusion – Motorola Edge 60 Fusion. По сравнению с предыдущим поколением, новинка получила обновлённый дизайн.

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Кроме того, это первый телефон Motorola, поддерживающий функции Moto AI.

Экран

Motorola Edge 60 Fusion оснащён 6,67-дюймовым изогнутым pOLED-дисплеем с разрешением 2712×1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит в режиме HDR. Поддерживается 100% охват цветового пространства DCI-P3 и технология HDR10+. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 7i, которое, как заявлено, обеспечивает вдвое лучшую защиту от падений и царапин по сравнению с более ранними версиями.

Аппаратная основа

Смартфон работает на базе процессора Dimensity 7300 или Dimensity 7400, в зависимости от региона. Объём оперативной памяти составляет 8 или 12 ГБ, объём встроенной памяти – 256 или 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора будет различаться в зависимости от региона: 5200 мАч или более мощный вариант на 5500 мАч.

Камеры

Основная камера двойная:

50 Мп главный датчик Sony Lytia 700C, OIS;

13 Мп сверхширокоугольный объектив с функцией макросъёмки и датчиком освещённости.

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (поддерживается запись видео в 4K). Стоит отметить партнёрство Motorola с Pantone: камеры прошли сертификацию Pantone Validated и Pantone SkinTone Validated.

Точность цветопередачи обеспечивается 3-в-1 датчиком освещённости на задней панели, который также помогает калибровать экспозицию и устранять мерцание.

Прочее

Также стоит отметить поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, наличие стереодинамиков с Dolby Atmos, рейтинг защиты IP68/IP69 и соответствие стандарту MIL-STD-810H. Смартфон работает под управлением Android 15 прямо «из коробки». Как и ожидалось от Motorola, он будет получать два года крупных обновлений ПО и три года обновлений безопасности.

Сроки выхода и цена

Motorola Edge 60 Fusion станет доступен в ближайшие недели в Европе, Латинской Америке и Азии. Стоимость новинки будет варьироваться в зависимости от региона.

Цена Motorola Edge 60 Fusion в Европе: