Появилось фото сверхмассивной черной дыры, которая извергает материю

Спиральная галактика NGC 4945, расположенная в 12 миллионах световых лет от нас в созвездии Центавра, выглядит как тонкий диск из газа, пыли и звезд. Эта сверхмассивная черная дыра в центре галактики активно пожирает материю. Новые снимки, сделанные инструментом MUSE на «Очень Большом Телескопе» в Европейской южной обсерватории (ESO), показывают, что она не просто ест, а выбрасывает мощные ветры материала в виде яркого конуса.

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Сверхмассивная черная дыра — это объект с массой в миллионы или миллиарды раз больше Солнца. Она притягивает материю, но часть газа и пыли, падая к ней, нагревается и выбрасывается в виде ветров из-за мощных гравитационных и магнитных сил. Представьте водоворот, который засасывает воду, но часть ее выплескивается наружу под давлением. В данном случае ветры разгоняются, словно подталкиваемые невидимой силой, что пока остается загадкой для ученых.

В отличие от других спокойных черных дыр в центре Млечного Пути, эта в NGC 4945 ненасытна. Она поглощает газ и пыль, но часть материала не исчезает в ее глубинах, а вырывается наружу в виде сверхбыстрых ветров. Удивительно, что эти ветры ускоряются, удаляясь от черной дыры, и в итоге покидают галактику, уносясь в межгалактическое пространство. Скорость ветров так велика, что они уносят с собой сырье для новых звезд — газ и пыль, из которых могли бы родиться светила.

Черная дыра буквально «выключает» звездообразование, унося газ и пыль — материал, который нужен для рождения новых звезд, — за пределы галактики. Это показывает, как такие объекты влияют на эволюцию своих галактик. С другой стороны, удаляя лишнюю «пищу», черная дыра ограничивает собственный рост, создавая баланс в галактике. Исследование, проведенное с помощью MUSE и телескопа MPG/ESO в Ла Силья, измерило движение ветров в нескольких галактиках. В NGC 4945 они не только быстрее, но и ускоряются, унося потенциал для новых звезд.

Это открытие — шаг к разгадке того, как черные дыры формируют историю галактик и всей Вселенной.

Ускорение ветров вдали от центра — необычное явление, и его изучение приближает нас к пониманию, как галактики развиваются во Вселенной.