В России рекордно подешевел iPhone 16

За первые 3 месяца 2025 года стоимость актуального iPhone 16 снизилась на 13%.

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Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.

«Цены на iPhone 16 в России менялись так. Октябрь 2024 года (старт продаж) — 114 тыс. руб. Декабрь 2024 года — 85 тыс. руб. Февраль 2025 года — 70-75 тыс. руб.», — пишут в Hi-Tech Mail.

В начале апреля новый iPhone 16 в России можно приобрести примерно уже по цене от 65 тыс. руб. За эти деньги пользователь получит значительно отличающийся от предшественника смартфон. В новинке появилась кнопка действия вместо переключателя беззвучного режима, а также сенсорная клавиша Camera Control для управления камерой.

Дизайн камер также изменился — теперь блок стал вертикальным. Объем оперативной памяти увеличили до 8 ГБ, что добавило в iPhone 16 поддержку функций искусственного интеллекта Apple Intelligence, а за производительность устройства отвечает более мощный чип Apple A18.

Желающие сэкономить могут рассмотреть к покупке новый iPhone 16e за 45 тыс. руб., который предлагает то же «железо» с поддержкой Apple Intelligence, одну камеру на 48 Мп и дизайн от iPhone 14.