Провальный iPhone 12 mini оказался лучше даже самых мощных смартфонов Apple

Газета.Ru

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг удовлетворенности пользователей различными устройствами Apple.

Провальный iPhone 12 mini оказался лучше самых мощных смартфонов Apple
© Apple

Лидером топа стал iPad Air с чипом A14 Bionic, которым довольны 96,55% его владельцев. Уже который месяц вторую строчку занимает, как принято считать, провальный iPhone 12 mini. Несмотря на скромные продажи, которые привели к дальнейшему отказу Apple от mini-смартфонов, гаджет устраивает 95,99% пользователей. Топ-3 замыкает 12,9-дюймовый iPad Pro (95,17%) с процессором A12Z Bionic.

Четвертую строчку занял iPhone SE 2022 года, которым довольны 94,93% пользователей, пятую — 11-дюймовый iPad Pro (94,85%) с чипом M1. За ними следует актуальный iPhone 16 (94,47%), которым остались довольны 94,47% пользователей.

С седьмого по девятое места расположились планшеты: iPad Air M1 (93,71%), 12,9-дюймовый iPad Pro M1 (93,13%) и iPad mini (93%) на процессоре A12 Bionic.

Замыкает подборку самых высокооцененных гаджетов Apple iPhone 13 mini — последний компактный смартфон компании, которым остались довольны 92,54% пользователей.

В AnTuTu подчеркнули, что оценка была основана на отзывах пользователей в интернете, а не на производительности гаджетов. Чем больше положительных отзывов с пятью звёздами, тем выше оценка.

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