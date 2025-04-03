Провальный iPhone 12 mini оказался лучше самых мощных смартфонов Apple

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг удовлетворенности пользователей различными устройствами Apple.

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Лидером топа стал iPad Air с чипом A14 Bionic, которым довольны 96,55% его владельцев. Уже который месяц вторую строчку занимает, как принято считать, провальный iPhone 12 mini. Несмотря на скромные продажи, которые привели к дальнейшему отказу Apple от mini-смартфонов, гаджет устраивает 95,99% пользователей. Топ-3 замыкает 12,9-дюймовый iPad Pro (95,17%) с процессором A12Z Bionic.

Четвертую строчку занял iPhone SE 2022 года, которым довольны 94,93% пользователей, пятую — 11-дюймовый iPad Pro (94,85%) с чипом M1. За ними следует актуальный iPhone 16 (94,47%), которым остались довольны 94,47% пользователей.

С седьмого по девятое места расположились планшеты: iPad Air M1 (93,71%), 12,9-дюймовый iPad Pro M1 (93,13%) и iPad mini (93%) на процессоре A12 Bionic.

Замыкает подборку самых высокооцененных гаджетов Apple iPhone 13 mini — последний компактный смартфон компании, которым остались довольны 92,54% пользователей.

В AnTuTu подчеркнули, что оценка была основана на отзывах пользователей в интернете, а не на производительности гаджетов. Чем больше положительных отзывов с пятью звёздами, тем выше оценка.