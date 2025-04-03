Раскрыты дизайн и характеристики смартфона Sony Xperia 1 VI

Авторитетный инсайдер OnLeaks совместно с порталом XpertPick опубликовали качественные рендеры флагманского смартфона Sony Xperia 1 VI и раскрыли его характеристики.

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Согласно источнику, новинка получит 6,5-дюймовый OLED-дисплей с 4K-разрешением и частотой обновления изображения 120 Гц. Это позволит Sony Xperia 1 VI называться смартфоном с самым четким экраном благодаря рекордному среди актуальных устройств разрешению. Не является ли для небольшого экрана подобное разрешение и как это скажется на энергоэффективности, не уточняется.

За производительность устройства будет отвечать чип Snapdragon 8 Elite, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Среди прочих характеристик отмечается наличие аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, а также тройной камеры: основной на 48 Мп, ультраширокоугольного модуля и перископического телеобъектива на 12 Мп. Селфи-камера получит датчик с разрешением 12 Мп.

Среди прочих особенностей смартфона отмечается, что он станет одним из немногих флагманов, предлагающих поддержку проводных наушников с разъемом 3,5 мм.

Презентация Sony Xperia 1 VI ожидается в мае, а его цена, по слухам, составит $1,4 тыс. (около 118,3 тыс. руб.).