В МФТИ разработан первый в мире сухой принтер для создания микрочипов

Группа исследователей МФТИ разработала принтер сухой аэрозольной печати для создания микроразмерных структур. Оборудование не имеет аналогов.

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Принтер позволяет формировать с помощью наночастиц структуры с шириной линий от 30 до 400 микрометров. В отличие от традиционных "чернильных" принтеров, в которых вначале надо, используя растворители, приготовить чернила, а затем напечатанные структуры высушить и провести термообработку, новая технология манипулирует только сухими наночастицами в газовой атмосфере. Это исключает загрязнение микроструктур и значительно повышает эффективность процесса. Кроме того, параметры печати можно оперативно менять, что делает прибор универсальным инструментом.

По словам авторов, сфера его применения самая широкая: от микроэлектроники и фотоники до криминалистики, фармацевтики и даже реставрационных исследований произведений искусства.

На разработку принтера сухой аэрозольной печати от научной идеи до опытного образца у команды МФТИ ушло около 9 лет.