Apple столкнулась с волной критики после выпуска обновления iOS 18.4

Чуть ли не через день после релиза обновления iOS 18.4 пользователи в соцсетях стали жаловаться на аккумулятор. До обновления его остаточная емкость была 87%, а после него стала 79%. Граница износа составляет 80%, если это число ниже, специалисты рекомендуют менять батарею.

Разработчики компании уже пообещали, что баги исправят, и смотреть на финальную емкость аккумулятора рекомендуют через пару дней после обновления. Также вопросы вызывают новые функции: и приоритетные уведомления Apple Intelligence на базе искусственного интеллекта, и распознавание предметов по камере работают только на последних моделях.

Продолжает блогер Wylsacom, автор телеграм-канала Wylsacom Red Валентин Петухов:

«Тут надо, наверное, отметить, что не все новые функции, которые получили обновление, доступны на iPhone, потому что Apple Intelligence в целом работает только на 15 Pro и всей линейке 16-х iPhone. А вопрос умирания батареи — это достаточно частая проблема при обновлении iOS. Я думаю, что если какие-то вопросы есть, компания их достаточно быстро поправит, и, скорее всего, на этой неделе или в ближайшее время выйдет hotfix так называемый, который это исправит. Это либо само у людей вылечится, либо, если действительно проблема есть, ее поправят. А что касается нововведений, то тут все неоднозначно в силу того, что многие функции, которые Apple сейчас внедрила, презентовались летом прошлого года. И сейчас многие американские блогеры, инсайдеры и вообще люди из индустрии предъявляют Apple претензию в том, что они в последнее время стали злоупотреблять таким подходом, когда между анонсом и непосредственно реализацией тех функций, которые были показаны, проходит слишком много времени и зачастую рекламируется устройство с теми возможностями, которых по факту еще нет и в ближайшем будущем не ожидается. Поэтому посмотрим, что будет летом этого года. Уже 9 июня Apple покажет следующую версию программного обеспечения, поглядим, как они будут дальше развиваться. Потому что интеграция их функций ИИ и многих других возможностей в плане локализации на рынке, кроме американского, вызывает вопросы. Google, Samsung — их основные конкуренты и намного бодрее все это делают».

До выхода обновления на Apple уже подали в суд из-за недоработанного Apple Intelligence, писало издание Axios. В конце марта юридическая компания Clarkson Law Firm направила иск в один из судов Калифорнии. Согласно претензии, реклама IT-гиганта формировала у покупателей «четкие и обоснованные ожидания того, что революционные функции будут доступны с выходом iPhone».