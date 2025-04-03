Apple выпустит смартфон для фанатов iPhone mini

Apple может вернуть мини-формат смартфонов, но в неожиданном виде — в 2026 году компания представит складной iPhone Fold.

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По данным аналитика Мин-Чи Куо, внешний экран новинки будет всего 5,5 дюйма — почти как у iPhone 13 mini (5,4 дюйма). Это первый iPhone со столь компактным дисплеем за последние годы.

При этом внутри устройство раскладывается в полноценный 7,8-дюймовый экран — почти как у iPad mini. Таким образом, пользователи получат сразу два гаджета в одном: маленький iPhone и мини-планшет.

Такой ход может понравиться фанатам как компактных моделей, так и любителям больших экранов. Однако цена устройства, по слухам, составит от $2000 до $2500 — вдвое дороже обычных Pro-версий iPhone.