В Chrome на Android появилась поддержка расширений

Впервые в истории Google Chrome на Android получил поддержку браузерных расширений — правда, с оговорками.

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Речь идет не об обычной мобильной версии браузера, а о специальной «десктопной» сборке, которую Google разрабатывает для будущей интеграции ChromeOS и Android.

Эти сборки не публикуются в Google Play, но доступны для скачивания с серверов Google. Благодаря недавним изменениям в коде, теперь в них можно вручную устанавливать расширения в формате .crx через страницу chrome://extensions.

Журналистам удалось запустить такие популярные расширения, как Dark Reader, Keepa и uBlock Origin, на планшете с Android.

© Android Authority

© Android Authority

© Android Authority

Однако многие дополнения оказались частично или полностью неработоспособны: в «десктопной» версии Chrome на Android пока нет кнопки расширений в панели и не работают страницы настроек расширений.

Официально Google не планирует внедрять поддержку расширений в основную мобильную версию Chrome. Так что, если хочется расширений — придется либо ставить сторонние браузеры, либо экспериментировать с нестабильными сборками.