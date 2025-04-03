SpaceX готовится: капсула Crew Dragon впервые совершит посадку в Тихом океане, завершая миссию Fram2. Приводнение запланировано на 4 апреля 2025 года у западного побережья США. До сих пор все пилотируемые капсулы SpaceX садились в Атлантике у берегов Флориды, но теперь компания меняет локацию, чтобы снизить риск падения обломков на сушу.

Миссия Fram2, спонсируемая предпринимателем Чуном Ваном, стала первой пилотируемой экспедицией на полярную орбиту — траекторию, проходящую над полюсами Земли. Экипаж в составе Вана, норвежской кинематографистки Яннике Миккельсен, немецкой инженерки Рабеи Рогге и австралийского исследователя Эрика Филиппса уже поделился потрясающими снимками из космоса, сделанными через купол Crew Dragon. Они провели в невесомости несколько дней, изучая радиацию и наблюдая полярные сияния.

Посадка в Тихом океане станет испытанием для SpaceX: экипаж должен будет самостоятельно покинуть капсулу после приводнения. Прямая трансляция события будет доступна на X-аккаунте SpaceX, хотя точное время начала пока не объявлено — следите за обновлениями.