Назван один из главных недостатков китайских iPhone

Пользователи китайских гаджетов Apple столкнулись с невозможностью активации ИИ-сервиса Apple Intelligence даже при изменении языка ОС и голосового ассистента Siri на английский. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

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Отмечается, что ИИ-сервис Apple изначально был недоступен в Евросоюзе и Китае, однако обновление iOS 18.4 предоставило поддержку для стран ЕС. В то же время Китай по-прежнему не включен в список поддерживаемых регионов. Согласно информации одного из пользователей, iPhone, купленный для материкового Китая, не позволил активировать Apple Intelligence за пределами этой страны.

В руководстве Apple указано, что устройства, приобретенные в материковом Китае, не поддерживают Apple Intelligence как внутри, так и за пределами региона. Для устройств, купленных за границей, сервис также недоступен, если пользователь находится в Китае или если учетная запись Apple зарегистрирована в этом регионе. Китайские модели iPhone имеют обозначение CH/A в номере модели.

Таким образом, ограничения сервиса Apple Intelligence остаются актуальными для пользователей, чьи устройства предназначены для продажи в Китае. Вероятно, с будущими обновлениями региональный ИИ появится и на этих гаджетах.