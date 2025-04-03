Представлен субфлагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm официально представила чип Snapdragon 8s Gen 4 — субфлагманское решение с акцентом на производительность и энергоэффективность, но без завышенной цены.

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В отличие от топового Snapdragon 8 Elite, новинка основана на архитектуре Kryo, а не Oryon, и производится по 4-нм техпроцессу TSMC. Чип получил конфигурацию CPU «1 + 3 + 2 + 2» с максимальной частотой до 3,2 ГГц.

Производительность CPU выросла на 31%, а GPU — на 49% по сравнению с прошлым поколением. Уровень энергоэффективности улучшен на 39%.

Snapdragon 8s Gen 4 поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UFS 4.0, LPDDR5X (4800 МГц), 4K HDR-видеосъемку при 60 к/с и обработку изображений с сенсоров до 320 Мп. Из недостатков — отсутствие поддержки mmWave 5G.

NPU обеспечивает прирост до 44% в задачах ИИ. Первые смартфоны на базе Snapdragon 8s Gen 4 ожидаются уже в ближайшие месяцы.