Новый указ Трампа приведет к подорожанию техники Apple

Введение новых торговых пошлин в США может привести к увеличению стоимости продукции Apple. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Решение администрации Дональда Трампа о повышении тарифов на импортные товары затрагивает множество стран, где компания Apple собирает свою продукцию. Наиболее высокие тарифы введены во Вьетнаме (46%), Китае (34%) и Индии (26%).

В связи с этим Apple, как и другие производители электроники, столкнется с выбором: покрывать дополнительные расходы самостоятельно, что негативно скажется на прибыли, либо повышать цены на продукцию, перекладывая затраты на потребителей.

Однако, учитывая прошлый опыт, не исключено, что генеральный директор компании Тим Кук сможет договориться о льготных условиях для Apple, как это уже происходило в первый президентский срок Трампа.

Особое внимание уделено исключению для полупроводников, что освобождает Nvidia от уплаты пошлин на продукцию, содержащую чипы тайваньской TSMC. Пока неясно, распространяется ли это на весь ассортимент TSMC.

Эксперты предупреждают, что новые тарифы могут спровоцировать рост цен на товары, включая американскую продукцию, из-за удорожания импортных материалов и комплектующих.

Усилия Apple по диверсификации цепочки поставок, вероятно, не оправдали ожиданий, поскольку пошлины охватывают все страны, где производится ее продукция.

В компании Apple пока никак не комментировали ситуацию.