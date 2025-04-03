На Землю обрушится трехдневная магнитная буря

На следующей неделе на Земле может начаться магнитная буря, которая продлится с 8 по 10 апреля.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«По поводу долгосрочного прогноза, вся активность с 8 по 14 апреля связа с солнечным ветром. На данный момент мы наблюдаем сильные перепады солнечного ветра. И мы ожидаем бури слабого уровня с 8 по 10 апреля. Что касается дальнейшего прогноза, то комментировать пока сложно, поскольку все может кардинально измениться», – сказал Богачев.

Ранее он рассказал Агентству «Москва», что 5 апреля на Земле начнется магнитная буря слабого уровня G1. Тогда Богачев уточнил, что причиной события станет усиление солнечного ветра.