Oppo вернется к плоским экранам

Следующее поколение смартфонов Oppo Reno 14 получит плоские экраны, металлические рамки и полноценную защиту от воды.

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Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station. Дизайн станет более строгим и практичным — в духе последних тенденций на рынке.

Помимо экрана, ключевыми новшествами станут перископическая телекамера и, судя по слухам, влагозащита уровня IP68 или выше — это впервые для линейки Reno. Также серия сохранит легкость и компактность.

Анонс ожидается в I половине 2025 года. В серию войдут как минимум две модели — Reno 14 и Reno 14 Pro. Цены останутся на уровне Reno 13: от 2699 юаней (31 тыс рублей) за базовую версию и 3299 юаней (38 тыс рублей) за Pro.

Характеристики пока не подтверждены, но Pro-версия, вероятно, получит апгрейд по сравнению с Reno 13 Pro: чип Dimensity 8350, экран 6,83" с частотой 120 Гц, тройную камеру на 50 Мп и батарею 5800 мАч с быстрой зарядкой.