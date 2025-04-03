Какими были первые мобильные телефоны и тарифы

Сегодня мобильный телефон – привычная часть жизни каждого человека. Мы звоним, отправляем сообщения, используем интернет и даже оплачиваем покупки с его помощью. Но когда-то мобильная связь была доступна только избранным, а телефоны больше напоминали кирпичи.

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В дeнь poждeния мoбильнoгo тeлeфoнa, 3 апреля, «ФедералПресс» выяснил, как появились первые мобильные устройства и какими были первые тарифы.

Первые шаги: как появился мобильный телефон

Идея создания мобильного телефона возникла задолго до его появления. В 1940-х годах военные использовали радиостанции для связи на расстоянии, но они были громоздкими и требовали специальных условий для работы. Однако только в 1973 году инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый в мире мобильный звонок с портативного устройства.

Телефон назывался Motorola DynaTAC 8000X, его длина превышала 25 см, а вес достигал 1,15 кг. Устройство работало от батареи всего 30 минут, а заряжалось около 10 часов. Несмотря на громоздкость, именно этот аппарат стал прародителем всех современных мобильников.

Когда мобильная связь стала массовой

Долгое время мобильные телефоны оставались редкостью. Их стоимость в 1980-х составляла тысячи долларов, а сети сотовой связи только начинали развиваться. В СССР первые эксперименты с мобильной связью проводились еще в 1950-х, но только в конце 1980-х были созданы первые коммерческие мобильные операторы.

В 1991 году в России появилась первая коммерческая мобильная связь – компания «Дельта Телеком» начала предоставлять услуги связи в Санкт-Петербурге. А в 1993 году в Москве заработал первый оператор стандарта GSM – «Московская сотовая связь» (будущий МТС).

Какими были первые тарифы

В 1990-х мобильная связь была элитной услугой. Подключение к сети стоило от 1000 долларов (что по тем временам было огромной суммой), а стоимость одной минуты разговора могла доходить до 1 доллара. Кроме того, платными были как исходящие, так и входящие звонки.

Со временем конкуренция на рынке мобильной связи привела к снижению цен. В конце 1990-х операторы начали предлагать тарифы с включенными минутами, а в 2000-х появилась первая безлимитная связь.

Как изменились мобильные телефоны

Если в 1980-х телефон весил больше килограмма, то в 1990-х появились более компактные модели. В 1996 году компания Nokia выпустила Nokia 8110 – легендарную «бананофон» с выдвижной крышкой. В 1999 году вышел Nokia 3210, который стал культовым благодаря удобству и надежности.

В начале 2000-х появились первые телефоны с цветным экраном и камерой, а в 2007 году компания Apple представила первый iPhone, который произвел настоящую революцию в мобильной индустрии.

Мобильные тарифы сегодня

Сейчас мобильная связь доступна каждому. Операторы предлагают сотни тарифов – от минимальных пакетов до безлимитных предложений. Интернет и мессенджеры постепенно вытесняют традиционные звонки и SMS, а 5G открывает новые возможности для мобильной связи.