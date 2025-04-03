В новых iPhone могут появиться необычные «кнопки»

Согласно последним данным инсайдеров, компания Apple продолжает разработку сенсорных кнопок с тактильной отдачей для будущих моделей iPhone. Об этом со ссылкой на известного информатора из Weibo под ником Instant Digital сообщает издание MacRumors.

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По словам источника, основная проблема проекта заключается не в стоимости производства, а в «случайных нажатиях». Достижение безупречной реакции на касания оказалось сложной задачей.

В настоящее время инженеры Apple активно работают над «тактильным дизайном» и долгосрочной надежностью сенсорных кнопок в условиях массового производства. Цель компании — максимально воспроизвести ощущения от традиционной механической кнопки, несмотря на конструкцию, интегрированную непосредственно в рамку корпуса без физического хода.

Среди преимуществ сенсорных кнопок отмечают: упрощение конструкции, снижение механического износа и возможность различать легкое и сильное нажатие для активации разных функций.

Несмотря на продолжающуюся разработку, проект на данный момент «приостановлен». По мнению Apple, сегодня рынок больше ориентирован на инновации в дисплеях и аккумуляторныхтехнологиях.

Ранее ходили слухи, что сенсорные кнопки должны были появиться еще в iPhone 15 Pro в рамках проекта Bongo, однако от этой идеи отказались на заключительном этапе. Затем их появление прогнозировали в iPhone 16 Pro, но и эти ожидания не оправдались. Хотя в линейке iPhone 17 сенсорные кнопки ждать не стоит, последние утечки указывают на то, что Apple, вероятно, вернется к этой технологии в будущем.