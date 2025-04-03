Япония занялась изучением отправки посадочного модуля на Марс

Институт космических и астронавтических наук Японского космического агентства занялся изучением возможности отправки посадочного модуля на Марс. Об этом сообщает издание SpaceNews.

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По словам гендиректора института Масаки Фудзимото, рассматривается вариант использования для посадки надувных замедлителей.

«Недавно мы пришли к выводу, что, возможно, у нас есть ключевая технология», — сказал руководитель.

По его словам, «вместо того, чтобы иметь сложный сверхзвуковой парашют и жесткую аэрооболочку, вы можете сделать всю работу только с помощью этой одной технологии».

«Если мы сосредоточены на небольших миссиях, это ключевая технология для обеспечения нашего способа высадки на Марс», — сказал Фудзимото.

Издание отмечает, что предлагаемая японской стороной технология напоминает американский проект Low-Earth Orbit Flight Test of an Inflatable Decelerator (LOFTID), который успешно прошел испытания в 2022-м.

В феврале издание сообщило, что Япония запустила ракету H3 с навигационным спутником Michibiki 6 с космодрома Танэгасима на юге префектуры Кагосима.