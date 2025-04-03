Обнаружен новый вектор атаки через закрытые уязвимости чипов Intel

Эксперт Марк Ермолов из команды PT SWARM (Positive Technologies) обнаружил, что несколько уже закрытых уязвимостей в подсистеме Intel CSME — CVE-2017-5705, CVE-2017-5706, CVE-2017-5707, CVE-2019-0090 и CVE-2021-0146 — на самом деле всё ещё могут представлять опасность. Причём куда серьёзнее, чем считалось раньше.

Если раньше их можно было использовать разве что для частичной атаки на систему, то теперь найден способ, как с их помощью полностью взломать систему безопасности. Это особенно актуально для устройств с процессорами Intel Pentium, Celeron и Atom линеек Denverton, Apollo Lake, Gemini Lake и Gemini Lake Refresh. Эти чипы уже сняты с производства, но до сих пор активно используются — например, в автомобилях, электронных книгах и мини-ПК.

Где тут опасность?

Главное — в цепочке поставок. Идея в том, что вредонос можно внедрить прямо на этапе сборки или ремонта устройства. Не нужно ничего паять или ломать корпус — достаточно получить временный локальный доступ, чтобы вытащить ключ шифрования и записать вредоносный код в прошивку Intel CSME.

Что особенно неприятно — такой код практически невозможно обнаружить с помощью стандартных защитных механизмов. Он обходит и Intel Boot Guard, и технологии на базе виртуализации, и антивирусы. И всё это — до тех пор, пока не начнёт активно действовать: красть данные, блокировать устройство, шифровать диски и так далее.

Обход DRM и доступ к зашифрованным данным

Есть ещё несколько неприятных сценариев. Один из них — обход защиты авторских прав (DRM), что может дать доступ к защищённому контенту на стримингах или в электронных книгах. А ещё новая методика позволяет расшифровать данные на защищённых накопителях — это может быть полезно злоумышленникам, если им удалось завладеть, например, ноутбуком на базе таких процессоров.

В своё время PT помогала Intel справиться с одной из этих уязвимостей — CVE-2021-0146. Тогда речь шла о защите корневого ключа (chipset key), который лежит в основе всей системы доверия Intel CSME. Сейчас же Ермолов показал, что даже этот ключ можно расшифровать — и использовать для полноценного контроля над системой.

Что говорит Intel?

Intel проинформировали об этих находках по всем правилам ответственного раскрытия, но, как утверждает Ермолов, компания не признала новую угрозу и отказывается предпринимать какие-либо меры.

Почему это важно?

Несмотря на возраст этих чипов, они до сих пор используются в десятках видов техники, особенно в встраиваемых системах. По данным Mordor Intelligence, Intel по-прежнему среди лидеров на рынке чипов для интернета вещей. Так что найденный способ может затронуть не только устаревшие ПК, но и, скажем, автомобильную электронику.