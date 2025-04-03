Обнаружен новый вектор атаки через закрытые уязвимости чипов Intel

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Эксперт Марк Ермолов из команды PT SWARM (Positive Technologies) обнаружил, что несколько уже закрытых уязвимостей в подсистеме Intel CSME — CVE-2017-5705, CVE-2017-5706, CVE-2017-5707, CVE-2019-0090 и CVE-2021-0146 — на самом деле всё ещё могут представлять опасность. Причём куда серьёзнее, чем считалось раньше.

Обнаружен новый вектор атаки через закрытые уязвимости чипов Intel
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Если раньше их можно было использовать разве что для частичной атаки на систему, то теперь найден способ, как с их помощью полностью взломать систему безопасности. Это особенно актуально для устройств с процессорами Intel Pentium, Celeron и Atom линеек Denverton, Apollo Lake, Gemini Lake и Gemini Lake Refresh. Эти чипы уже сняты с производства, но до сих пор активно используются — например, в автомобилях, электронных книгах и мини-ПК.

Где тут опасность?

Главное — в цепочке поставок. Идея в том, что вредонос можно внедрить прямо на этапе сборки или ремонта устройства. Не нужно ничего паять или ломать корпус — достаточно получить временный локальный доступ, чтобы вытащить ключ шифрования и записать вредоносный код в прошивку Intel CSME.

Что особенно неприятно — такой код практически невозможно обнаружить с помощью стандартных защитных механизмов. Он обходит и Intel Boot Guard, и технологии на базе виртуализации, и антивирусы. И всё это — до тех пор, пока не начнёт активно действовать: красть данные, блокировать устройство, шифровать диски и так далее.

Обход DRM и доступ к зашифрованным данным

Есть ещё несколько неприятных сценариев. Один из них — обход защиты авторских прав (DRM), что может дать доступ к защищённому контенту на стримингах или в электронных книгах. А ещё новая методика позволяет расшифровать данные на защищённых накопителях — это может быть полезно злоумышленникам, если им удалось завладеть, например, ноутбуком на базе таких процессоров.

В своё время PT помогала Intel справиться с одной из этих уязвимостей — CVE-2021-0146. Тогда речь шла о защите корневого ключа (chipset key), который лежит в основе всей системы доверия Intel CSME. Сейчас же Ермолов показал, что даже этот ключ можно расшифровать — и использовать для полноценного контроля над системой.

Что говорит Intel?

Intel проинформировали об этих находках по всем правилам ответственного раскрытия, но, как утверждает Ермолов, компания не признала новую угрозу и отказывается предпринимать какие-либо меры.

Почему это важно?

Несмотря на возраст этих чипов, они до сих пор используются в десятках видов техники, особенно в встраиваемых системах. По данным Mordor Intelligence, Intel по-прежнему среди лидеров на рынке чипов для интернета вещей. Так что найденный способ может затронуть не только устаревшие ПК, но и, скажем, автомобильную электронику.

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