У смартфонов Google Pixel сломалась "погода"

Пользователи смартфонов Google Pixel в последние дни столкнулись с необычной проблемой: виджет At a Glance на их экранах показывал устаревшие погодные прогнозы. Как пишут СМИ, вместо актуальной информации о температуре и осадках владельцы устройств видели данные, которые могли быть старше на день или два. Проблема затронула как экран блокировки, так и главный экран.

© Google

Google оперативно отреагировал на ситуацию, начав развертывание исправления через обновление Google App (версия 15.13.0). Компания подтвердила, что сбой связан с синхронизацией данных в At a Glance — функции, которая автоматически показывает погоду, события календаря и другую полезную информацию. Пока одни пользователи уже получили обновление, другим придется подождать, так как процесс идет поэтапно.

Эксперты предполагают, что ошибка могла возникнуть из-за изменений в серверной части погодного сервиса Google.