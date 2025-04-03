Во Франции нашли малолетнюю жертву «лечения» ртутью в XIX веке

Группа французских археологов и антропологов из Университета Бордо Монтень и Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) сделали шокирующе открытие при изучении ребенка в возрасте 3-4 лет, жившего в Руане в середине XIX века. Анализ показал, что малыш страдал от нескольких заболеваний, вызванных нехваткой витаминов — рахита и цинги. Однако неожиданностью стало обнаружение в костях и зубах опасной концентрации ртути. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Paleopathology (IJP).

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Открытие пролило свет на мрачную медицинскую практику XIX века, когда токсичную ртуть широко применяли для лечения различных заболеваний.

Исследователи исключили другие возможные источники отравления — промышленное загрязнение или особенности почвы. Геология Руана не содержит ртутных месторождений, а ребенок был слишком мал для работы на опасных производствах. Версия с загрязнением через рыбу также не подтвердилась, поскольку массовое накопление ртути в морепродуктах началось только в XX веке.

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Исторические документы свидетельствуют, что в те времена ртуть считалась почти чудодейственным средством. Ее применяли при лечении кожных заболеваний, сифилиса и даже костных патологий, хотя «терапия» часто приводила к ужасным последствиям: потере зубов, почечной недостаточности, неврологическим расстройствам и мучительному уходу из жизни.

Парадоксально, но обильное слюнотечение — явный признак отравления — врачи того времени считали благоприятным симптомом, свидетельствующим об «изгнании болезни».

Находка особенно ценна для понимания условий жизни низших слоев общества в период индустриализации. В отличие от Англии, где промышленная революция началась раньше, во Франции этот процесс протекал медленнее, но столь же разрушительно сказывался на здоровье бедняков.

Исследование проводилось с применением современных технологий: микро-КТ-сканирования, рентгеновской флуоресценции и атомно-абсорбционной спектрометрии, что позволило получить уникальные данные о жизни и смерти ребенка.

Как отмечают ученые, сегодня человечество сталкивается с аналогичными рисками, например, с бесконтрольным применением антибиотиков или недоказанными альтернативными практиками.