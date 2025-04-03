РКН ответил на сообщения о сборе данных для слежки за пользователями

Приказ Роскомнадзора, опубликованный на официальном портале правовой информации, не подразумевает отслеживание действий пользователей и сбор данных о пользователях запрещенных сайтов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Ведомство намерено собирать информацию о сетевых адресах для актуализации правил противодействия DDoS-атакам.

Речь идет о приказе Роскомнадзора, которым устанавливаются порядок, сроки, состав и формат предоставления оператором связи информации, позволяющей идентифицировать средства связи и пользовательское оборудование в сети Интернет на территории России.

После этого в прессе стали появляться сообщения о том, что сбор информации может помочь определить, насколько часто абонент посещает заблокированные сайты.

В Роскомнадзоре заявили, что приказ — не про отслеживание действий пользователей и не про сбор данных о пользователях запрещенных сайтов. Документ подразумевает сбор информации о сетевых адресах, которые используются операторами связи. Информация о личных устройствах пользователей не собирается.