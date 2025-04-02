Инсайдер показал цветовую палитру будущих смартфонов Vivo S30

Vivo готовит очередное обновление своей популярной S-серии, и, похоже, следующее поколение получит название Vivo S30. Об этом сообщил известный инсайдер Panda is Bald, уточнив, что бренд решил пропустить номер «21» после S20, выпущенной в ноябре 2024 года, и сразу перейти к «30». Ожидается, что анонс новинок состоится в мае 2025 года.

© Ferra.ru

По данным утечек, Vivo S30 выйдет в четырех цветах: синем, золотом, розовом и черном. Инсайдер сопроводил информацию снимками предыдущих моделей серии, намекая на схожий стиль. Ранее другой источник, Digital Chat Station, раскрыл, что базовая модель получит 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1.5K и чип Snapdragon 7 Gen 4, а версия с меньшим 6,31-дюймовым дисплеем будет работать на Dimensity 9300 Plus. Это может быть компактная модель, возможно, под названием S30 Pro Mini.

Сейчас Vivo сосредоточена на запуске флагманского X200 Ultra, который ожидается во второй половине апреля.