Adobe добавила в Premiere Pro ИИ для генерации недостающих кадров

Adobe представила обновление видеоредактора Premiere Pro 25.2, добавив в него новые функции на базе искусственного интеллекта (ИИ). Одним из главных новшеств стал инструмент Generative Extend, который позволяет автоматически удлинять видеоролики без необходимости пересъемки.

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Generative Extend, впервые анонсированный в октябре, использует генеративную нейросеть Firefly и может добавлять до двух секунд к видеоклипу, помогая сгладить переходы или исправить нежелательные движения камеры. Также технология способна дополнять фоновый звук — до 10 секунд, если речь идет только об аудио, и до 2 секунд при одновременном расширении видео. Однако голоса и музыка в кадре пока не подлежат генерации.

Эта функция пока доступна бесплатно, но в будущем Adobe введет оплату с использованием Firefly-генеративных кредитов. Их количество зависит от подписки на Creative Cloud, а дополнительные кредиты можно будет приобрести отдельно. Стоимость использования Generative Extend будет варьироваться в зависимости от формата, разрешения и частоты кадров видео.

Кроме Generative Extend, обновление принесло улучшенный поиск контента в библиотеке видео с помощью ИИ. Теперь можно находить нужные сцены по описанию, указывая объекты, локации и ракурсы. Также появилась система Premiere Color Management, которая автоматически адаптирует цветопередачу для SDR и HDR без дополнительных LUT-таблиц.