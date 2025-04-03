Первичная кора Земли оказалась похожей по составу на современную литосферу

Австралийские и европейские геохимики открыли свидетельства того, что первичная кора Земли была очень похожей по изотопному и химическому составу на современный верхний слой литосферы планеты, что ставит под сомнение теории о том, что недра Земли радикально изменились после появления тектоники и литосферных плит.

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Об этом сообщила пресс-служба австралийского Университета Макуори.

"Ученые долгое время считали, что характерные химические и изотопные особенности современной коры возникли только после того, как появились тектонические плиты и запустился круговорот пород между поверхностью и недрами Земли. Мы показали, что этот набор признаков был характерен и для первичной коры планеты, что ставит под сомнение все существующие теории", - заявил профессор Университета Макуори Саймон Тернер, чьи слова передает пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, за последние годы геологи обнаружили на территории Канады, Австралии и Бразилии большое число образцов древнейших пород земной коры, возникших в первые сотни миллионов лет после возникновения Земли. Многие из них обладали очень необычным свойством - они содержали в себе необычно мало ниобия, тантала и других элементов, чьи доли предположительно падают после запуска тектонических процессов.

Подобные соображения заставили многих ученых предположить, что литосферные плиты и круговорот материи между недрами и поверхностью Земли появился фактически сразу после образования планеты. Эти гипотезы породили массу активных дискуссий среди геохимиков, так как ученым пока не удалось найти таких образцов первичных пород коры, которые бы соответствовали текущим представлениям о ее свойствах до запуска тектоники.

Для разрешения этих споров исследователи создали пока самую детальную компьютерную модель древней Земли, которая описывает процесс формирования ее недр после образования ядра с учетом ключевых особенностей химического и изотопного состава первичной материи планеты. Проведенные при ее помощи расчеты неожиданно показали, что первичная кора Земли была похожей по долям ниобия, а также кремния и прочих элементов не на древнюю кору из архейской эры, а на современные породы континентов.

Как объясняют исследователи, это говорит о том, что типичный химический состав недр планеты не изменился существенным образом после появления литосферных плит и запуска круговорота пород. Это ставит под сомнение многие свидетельства раннего запуска тектонических процессов в недрах Земли, в том числе образцы пород из австралийского региона Джек-Хиллс возрастом в 4,3 млрд лет, и говорит о присутствии больших количеств воды в первичной коре планеты, подытожили геохимики.