Расшифрованы древние геномы из «Зеленой Сахары»

Международная команда исследователей из Института эволюционной антропологии Макса Планка впервые расшифровала древние геномы людей, живших в Сахаре в период ее временного превращения в плодородную саванну. Работа опубликована в журнале Nature.

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Ученые проанализировали ДНК двух естественно мумифицированных людей, живших около семи тысяч лет назад. Их останки были найдены в скальном убежище Такаркора на юго-западе Ливии в ходе раскопок Археологической миссии в Сахаре при Римском университете Сапиенца.

Авторы работы выяснили, что эти люди принадлежали к ныне вымершей изолированной североафриканской линии, практически не имевшей родства с неафриканскими популяциями. Это означает, что скотоводство, которое активно развивалось в тот период, скорее всего, распространилось в регионе не через массовые миграции, а через культурный обмен.

Вопреки ранее распространенной гипотезе, что «Зеленая Сахара» во время Африканского влажного периода (14 500–5 000 лет назад) была коридором для миграций между Северной и субсахарской Африкой, генетический анализ показал обратное. Останки людей из Такаркора не содержат признаков иного происхождения, что свидетельствует о длительной генетической изоляции региона.

ДНК этих древних людей также тесно связана с генетическими линиями 15 тысячелетних охотников-собирателей из пещеры Тафоралт в Марокко, известных по иберо-маврусской культуре. Оба этих древних народа оказались одинаково далеки от жителей к югу от Сахары, подтверждая генетическое обособление Северной Африки.

Генетический анализ также показал, что жители Такаркора имели в 10 раз меньше неандертальской ДНК, чем современные люди за пределами Африки, но больше, чем современные жители субсахарской Африки. Это подтверждает теорию, что древние североафриканцы все же контактировали с популяциями за пределами континента, хотя их генетическое смешение было ограниченным.