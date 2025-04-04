SpaceX остается верной своему принципу: чем больше испытаний, тем быстрее будут найдены рабочие решения. Так, Маск и его команда готовятся к повторному использованию ускорителя Super Heavy. Как подчеркивают эксперты, это будет важная веха в разработке проекта Starship.

Накануне в 17.45 по московскому времени на космодроме SpaceX в Техасе состоялся успешный прожиг двигателей Super Heavy Booster 14-2 - ускорителя, который уже во второй раз отправится в космос в составе ракеты Starship. Специалисты провели статическое огневое испытание, запустив все 33 двигателя Raptor на несколько секунд. Этот прототип Super Heavy уже использовался во время седьмого испытательного полета Starship, который состоялся 16 января, сообщает New-Science.ru.

Как и Falcon 9, Super Heavy будет полностью многоразовым, но с более коротким временем подготовки к повторному запуску, как заявили в SpaceX.

В будущем компания планирует ловить первую ступень Starship прямо в воздухе, возвращать ее на стартовую площадку и готовить к новому полету без необходимости транспортировки на сборочное предприятие. После этого огневого испытания SpaceX проведет серию проверок, чтобы оценить состояние двигателей и всей конструкции.

Пока у SpaceX не становится меньше проблем с разработкой своей самой амбициозной ракеты. Но, как подчеркивают эксперты, создается принципиально новый вид ракетной техники. А это всегда непросто.

Booster 14 может быть использован снова для девятого полета Starship. Официальная дата запуска пока не объявлена, так как Федеральное управление гражданской авиации (FAA) должно завершить расследование мартовского взрыва.

Напомним, Starship состоит из двух ступеней: нижней - ускорителя Super Heavy и верхней - самого космического корабля. В марте Super Heavy вывел Starship на высоту около 63 километров и отделился от корабля. Через 7 минут после старта нижняя ступень успешно вернулась туда, откуда полетела: ее поймали "роборуки" посадочной башни. А вот верхняя через девять минут после старта начала вращаться. На высоте 146 км полетели искры. Связь прервалась. Соцсети заполнили видео, на которых над Карибским морем и Мексиканским заливом падают пылающие обломки...

Всполохи в кадре указывали на пожар в двигательном отсеке.

Проект Starship чрезвычайно сложен и требует разработки новых технологий не только для самой ракеты, но и для наземной инфраструктуры, которую Илон Маск называет "Нулевой стадией". Программа разработки SpaceX продолжается без остановок.

Что такое Starship?

Это ракета-носитель сверхтяжелого класса. Разрабатывается как полностью многоразовая.

Общий вес системы - 5 тысяч тонн. Она состоит из 71-метровой первой ступени Super Heavy и 52-метровой второй ступени - собственно космического корабля Starship. При этом ускоритель Super Heavy оснащен 33 метановыми двигателями, шесть двигателей Raptor питают космический корабль. Общая высота ракеты-носителя в сборе после недавней модернизации второй ступени составляет 123 метра.