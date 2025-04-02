Intuitive Machines займется лунной связью

После двух подряд частично удачных посадок на поверхность Луны и возросшей конкуренции со стороны соперников американская компания Intuitive Machines озаботилась диверсификацией. Об этом пишет издание SpaceNews.

© Lenta.ru

В публикации отмечается, что в отчете о прибылях и убытках от 24 марта руководители компании заявили о необходимости развития услуг, не связанных с посадками на поверхность естественного спутника Земли. В частности, в Intuitive Machines в перспективе трех-пяти лет озаботятся развитием систем лунной связи.

«Мы рассматриваем эту лунную сеть данных, которую мы устанавливаем со спутниками ретрансляции данных и наземными станциями, как действительно, я бы сказал, национальное достояние, и это достояние может использоваться многими разными клиентами», — сказал генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус.

Первый лунный спутник связи компания планирует запустить в 2026 году, еще два аппарата — в 2027-м. Три последних спутника отправятся в космос позже.

Также Intuitive Machines сообщила о выручке в размере 228 миллионов долларов в 2024 году, что выше соответствующего показателя в 79,5 миллиона долларов, достигнутого в 2023-м, и прогнозирует выручку в размере 250–300 миллионов в 2025-м. Убыток компании в 2024 году составил 41,7 миллиона долларов (этот показатель в 2023-м равнялся 54,5 миллиона).

В марте издание со ссылкой на компанию Intuitive Machines сообщило, что лунная миссия IM-2 второго модуля Nova-C, известного как Athena, завершена досрочно из-за нехватки энергии.