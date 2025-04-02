В России начали продавать новые ИИ-планшеты Samsung

В России стартовали продажи новых планшетов серии Samsung Galaxy Tab S10 FE. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «М.Видео — Эльдорадо».

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Старшая модель, Galaxy Tab S10 FE+, получила 13,1-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц и яркостью до 800 нит. Базовый Galaxy Tab S10 FE, в свою очередь, предлагает 10,9-дюймовый дисплей.

За производительность устройств отвечает фирменный чип Exynos 1580, дополненный 8 или 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ в зависимости от модификации.

В планшетах также имеются камеры: основная с разрешением 13 Мп и селфи-камера для видеозвонков на 12 Мп.

Одной из ключевых особенностей новинок стала поддержка функций на базе искусственного интеллекта. Среди заявленных возможностей отмечают наличие поиска «Обвести и найти» (Circle to search) в приложении Google, функцию решения математических задач в заметках, удаление объектов на фото, автомонтаж видео с помощью ИИ и многое другое.

Среди прочего отмечается наличие защиты от воды и пыли по стандарту IP68, что редко встречается в планшетах, а в комплект входит стилус для рисования.

В России новинки предлагаются по цене от 44,5 тыс. руб.