Зафиксировано ускоренное таяние ледников Шпицбергена

Российские ученые зафиксировали ускоренное таяние ледников, расположенных на архипелаге Шпицберген.

Об этом сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

«Шпицберген находится в эпицентре климатических изменений: подобное сокращение ледников последний раз происходило около 4 тысяч лет назад, во времена пирамиды Хеопса и последних мамонтов», – говорится в пресс-релизе.

По информации исследователей, за последние пять лет ледники юго-западной части архипелага ежегодно теряют слой льда толщиной до 2,5 метра.

Специалисты отмечают, что при сохранении нынешних темпов сокращения ледяного покрова один из ключевых ледников региона – Альдегонда, расположенный неподалеку от Баренцбурга, – может полностью исчезнуть в течение трех десятилетий. Средняя толщина его льда сейчас составляет около 80 метров.

Современные методы наблюдений позволяют не только фиксировать сокращение площади и объема ледников, но и выявлять изменения их структуры.

По данным института, наблюдаются трансформации в гидротермических характеристиках, особенностях движения и пульсации ледяных масс. Отступление ледников уже оказывает значительное влияние на арктические экосистемы, затрагивая объем пресноводного стока, гидрологический режим рек, процессы мерзлоты и состав акваторий заливов.