В менеджере паролей Google появится функция экспорта ключей доступа

Авторы портала Android Authority рассказали, что в приложении Google появится функция экспорта и импорта ключей доступа, или пасскейсов — заменителей традиционных паролей, которые обеспечивают удобство использования и улучшают безопасность при авторизации. Можно будет переносить эти ключи безопасности на новые устройства.

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Отмечается, что пасскейсы предлагают надёжную криптографическую защиту и в целом надёжнее, чем пароли. Процесс первоначальной настройки ключей доступа ранее был неудобен, и появление новой системы безопасного экспорта и импорта ключей «обещает улучшить этот процесс».

Однако доступ к этим инструментам импорта / экспорта пока неясен. В последних релизах Google Play Services появились признаки работы над инструментами передачи и экспорта ключей для Google Password Manager (менеджера паролей Google), и последний бета-релиз этого сервиса «обещает их наличие».