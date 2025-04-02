Опубликован первый рентгеновский снимок, сделанный в космосе

Обнародован первый рентгеновский снимок, который был сделан на орбите Земли. Его опубликовал астронавт и командир первой коммерческой пилотируемой миссии по исследованию полярных регионов Fram2 Чун Ван.

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Полученный снимок открывает новые перспективы для науки, позволяя изучать объекты в космическом пространстве с помощью рентгеновского излучения.

Чун Ван опубликовал снимок кисти, на котором отчетливо видно металлическое кольцо на безымянном пальце. Он фактически повторяет рентгеновский снимок кисти анатома Альберта фон Келликера, сделанный Вильгельмом Рентгеном в 1896 году.

Проект Fram2 предоставил ценные данные о том, как человеческое тело адаптируется к условиям космоса. Чун Ван отметил, что такие полеты помогают лучше подготовить будущих астронавтов, особенно непрофессионалов, к жизни в условиях невесомости.

Также Ван рассказал о своих эмоциях после полета в космос. По словам астронавта, он не испытал никаких перегрузок. Ван даже не понял, что находится в состоянии невесомости, пока не отвязал индикатор в виде полярного медведя и не увидел, как тот взлетел.

Как отмечается, в течение первых нескольких часов в условиях невесомости члены экипажа испытывали дискомфорт в виде тошноты и рвоты. По словам Вана, эти ощущения были не похожи на те, что возникают при укачивании в автомобиле или на море. Даже небольшое количество воды могло вызвать проблемы с желудком, подчеркнул астронавт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 марта пилотируемый корабль Crew Dragon C212 Freedom американской компании SpaceX вернулся на Землю с космической станции. Он приводнился в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида точно по расписанию: в 0 часов 57 минут по московскому времени.