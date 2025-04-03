На побережье Балтийского моря обнаружен 2800-летний кинжал

В Музее истории Каменской земли (Польша) был представлен богато украшенный кинжал, датируемый примерно 2800 годами до н. э. (период Гальштат).

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Он был обнаружен членами Ассоциации по спасению памятников имени Святой Кордулы на пляже Балтийского моря в куске глины, оторвавшемся от скалы после шторма.

Профессор Гжегож Курка, директор Краеведческого музея, отметил:

«Настоящая мастерская металлургии того времени демонстрируется в каждом гравированном элементе этого кинжала. Он не только свидетельствует о высоком уровне ремесленного мастерства, но и, возможно, имел ритуальное значение, связанное с культом солнца».

По его словам, украшения, такие как линейные полумесяцы, кресты, диагональные линии и орнаменты, могли символизировать созвездия и иметь глубокий религиозный смысл.

Обнаружили артефакт 30 марта, когда президент Ассоциации, Яцек Уковски, вместе с Катажиной Гердзик проводили зимние и весенние исследования пляжей.

«Поскольку все поля сейчас засеяны, мы ходим по пляжу, чтобы детектор не заржавел. Никаких разрешений на такие поиски не требуется», — пояснил Уковски, добавив «У меня уже были артефакты возрастом 1400 лет, но не 3000, такой артефакт, к тому же в отличном состоянии попалась впервые».

Кинжал был найден в глиняном фрагменте, который оторвался от скалы во время шторма, что сделало его неожиданным открытием. Обнаруженные артефакты, дают возможность заглянуть в быт и культуру раннего колониального периода, а также свидетельствуют о тесном контакте между ханаанеями.

«Ханаанеями» называют древние народы, населявшие регион Леванта — территорию современного Израиля, Ливана, Палестины и части Сирии. Эти народы были известны своими городами-государствами, развитой торговлей и культурным обменом. Их влияние распространялось далеко за пределы их родного края, что подтверждает возможность контактов с древними цивилизациями Восточной Европы.

Найденный кинжал, переданный в дар музею, изготовленный с использованием максимально доступных технологий раннего железного века, может раскрыть новые сведения о ремесленных традициях и культурном обмене на Балтике.