На побережье Балтийского моря обнаружен 2800-летний кинжал

На побережье Балтийского моря обнаружен 2800-летний гальштатский кинжал
В Музее истории Каменской земли (Польша) был представлен богато украшенный кинжал, датируемый примерно 2800 годами до н. э. (период Гальштат).
Он был обнаружен членами Ассоциации по спасению памятников имени Святой Кордулы на пляже Балтийского моря в куске глины, оторвавшемся от скалы после шторма.
Профессор Гжегож Курка, директор Краеведческого музея, отметил:
«Настоящая мастерская металлургии того времени демонстрируется в каждом гравированном элементе этого кинжала. Он не только свидетельствует о высоком уровне ремесленного мастерства, но и, возможно, имел ритуальное значение, связанное с культом солнца».
По его словам, украшения, такие как линейные полумесяцы, кресты, диагональные линии и орнаменты, могли символизировать созвездия и иметь глубокий религиозный смысл.
Обнаружили артефакт 30 марта, когда президент Ассоциации, Яцек Уковски, вместе с Катажиной Гердзик проводили зимние и весенние исследования пляжей.
«Поскольку все поля сейчас засеяны, мы ходим по пляжу, чтобы детектор не заржавел. Никаких разрешений на такие поиски не требуется», — пояснил Уковски, добавив «У меня уже были артефакты возрастом 1400 лет, но не 3000, такой артефакт, к тому же в отличном состоянии попалась впервые».
Кинжал был найден в глиняном фрагменте, который оторвался от скалы во время шторма, что сделало его неожиданным открытием. Обнаруженные артефакты, дают возможность заглянуть в быт и культуру раннего колониального периода, а также свидетельствуют о тесном контакте между ханаанеями.
«Ханаанеями» называют древние народы, населявшие регион Леванта — территорию современного Израиля, Ливана, Палестины и части Сирии. Эти народы были известны своими городами-государствами, развитой торговлей и культурным обменом. Их влияние распространялось далеко за пределы их родного края, что подтверждает возможность контактов с древними цивилизациями Восточной Европы.
Найденный кинжал, переданный в дар музею, изготовленный с использованием максимально доступных технологий раннего железного века, может раскрыть новые сведения о ремесленных традициях и культурном обмене на Балтике.