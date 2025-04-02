Спрогнозировано усиление солнечной активности

Солнечная активность станет выше в апреле 2025 года, дали прогноз ученые.

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Таким образом, на Земле станет больше магнитных бурь. Чем это грозит и кто в зоне риска, разбиралась Москва 24.

Влиятельные процессы

Более 50 вспышек на Солнце зафиксировали российские ученые в последние дни марта 2025 года. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. Среди вспышек была в том числе одна – высшего класса X и 11-го класса M. Также 1 апреля зафиксировали вспышку класса M, которая продлилась 16 минут.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с Москвой 24 рассказал, что в апреле эти процессы будут ощущаться на Земле еще сильнее.

"Не каждая вспышка достигает планеты. Пока вся активность на Солнце хоть и была высокой, но имела место в тех областях, где нет влияния на Землю. Примерно с 2 апреля ситуация может измениться".

По прогнозам лаборатории ИКИ и ИСЗФ РАН, в апреле Землю накроют минимум шесть магнитных бурь. Ближайшая из них может произойти уже 5 апреля. Однако Богачев отметил, что ничего удивительного и необычного в происходящем нет.

"Солнце живет циклами, которые имеют строгий период в 11 лет. И пик текущей активности выпадает на 2025 год", – отметил эксперт.

Особые риски

Врач-терапевт Надежда Чернышева в беседе с Москвой 24 отметила, что большинство даже не ощутят возросшую солнечную активность, потому что организм человека довольно быстро подстраивается под новые условия. Однако некоторые люди все же особенно чувствительны к таким явлениям и могут ощутить недомогание.

"В уязвимом положении находятся те, у кого есть серьезные хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, органов дыхательной системы. Риск существует и для тех, кто переболел недавно. Они могут пострадать от резких колебаний магнитного фона", – рассказала специалист.

Тем, у кого есть метеочувствительность, терапевт рекомендовала подготовиться к критическому периоду заранее.

"Необходимо накануне выспаться как следует и не намечать на этот день тяжелых дел, требующих больших трудозатрат. Такой день лучше освободить – вплоть до того, что взять выходной". "С утра можно сделать зарядку, чтобы включить в работу сердечно-сосудистую систему, нормализовать тонус сосудов, чтобы не было застоев и колебаний артериального давления. А еще желательно в течение дня хотя бы час погулять на свежем воздухе, даже если на улице ветрено и дождливо", – сказала Чернышова.

Также специалист посоветовала отказаться от тяжелых блюд и построить рацион на основе легко усвояемых продуктов. Не стоит забывать и об употреблении достаточного количества воды, так как магнитные бури могут провоцировать нарушение капиллярного кровотока и сгущение крови.

Кроме того, в период мощной солнечной активности терапевт рекомендовала отказаться от курения и алкоголя. Ни в коем случае нельзя забывать и о таблетках, которые принимаются на постоянной основе, чтобы не ухудшить самочувствие.