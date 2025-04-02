Глиняная табличка произвела сенсацию в исследовании Троянской войны

Глиняная табличка из архивов хеттских текстов произвела сенсацию в исследовании Троянской войны, которая долгие годы вызывала споры среди историков и археологов. Этот важный артефакт, опубликованный под руководством Микеле Бьянкони из Оксфорда, может пролить новый свет на историческое значение легендарного конфликта. Табличка, известная как «Keilfischurkunden aus Boghazköi 24.1», связывает бронзовый век Анатолии с эпической традицией, которая впоследствии нашла свое отражение в «Илиаде» Гомера, сообщает Аrkeonews.

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Многие годы ученые сомневались в существовании города Троя, пока в 1873 году раскопки Генриха Шлимана не подтвердили его реальность. Однако вопрос о том, действительно ли происходила Троянская война, остается предметом споров. Некоторые ученые указывают на хеттские документы как на доказательство настоящего исторического события. Согласно древнегреческим источникам, Троянская война была конфликтом между греками и городом Троя, расположенным на северо-западе Анатолии. Греческие войска возглавлял Агамемнон, царь Аргоса, а троянцев – пожилой Приам. Война, как утверждают, продолжалась десятилетие и охватывала множество городов вдоль анатолийского побережья.

Табличка не только подтверждает геополитическую динамику позднего бронзового века, но и документирует фрагмент лувийского (один из древних индоевропейских языков Хеттского царства) поэтического произведения, касающийся падения Трои, за века до Гомера.

В конце таблички — лувийский поэтический фрагмент, который удивительно напоминает знаменитое начало «Илиады»: «Пой, богиня, гнев Ахиллеса...». Хотя текст фрагментарен, в нем можно проследить ритм, который предполагает предназначение для устного чтения, очень напоминающий гекзаметр Гомера.

Этот текст открывает захватывающую возможность существования более ранней эпической традиции, возможно, предшествовавшей «Илиаде». Упоминание о Вилусе и взаимодействиях между хеттами и ахеянами формирует исторический контекст, который мог вдохновить эпические повествования о Троянской войне.

Однако авторы отмечают, что данные необходимо рассматривать критически, поскольку письмо Тавагалавы и другие хеттские документы дают лишь намеки и не представляются окончательным доказательством войны, описанной Гомером. Мирное соглашение, упомянутое в письме, резко контрастирует с жестоким разрушением Трои, описанным в «Илиаде». Это несоответствие поднимает важные вопросы о том, как легенды развиваются с течением времени. Тем не менее, открытие Бьянкони предлагает новые возможности для дальнейшего исследования древнего мира.