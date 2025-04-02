Телескоп SPHEREx показал первые снимки миллионов галактик

Новый космический телескоп SPHEREx, разработанный НАСА для проведения спектральной съемки, сделал одну из своих первых экспозиций в конце марта. Этот обзорный телескоп предназначен для создания подробной карты миллионов галактик и звезд, охватывая все небо в инфракрасном диапазоне.

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SPHEREx использует шесть детекторов, каждый из которых работает с 17 уникальными диапазонами длин волн. В результате каждая экспозиция состоит из шести изображений, где к каждому диапазону был добавлен видимый цвет, чтобы ученым было удобнее анализировать данные. Верхняя часть поля зрения охватывает три изображения, а нижняя – три других, представляющих одну и ту же область неба. Область съемки приблизительно в 20 раз шире Луны.

Для регистрации инфракрасного света, невидимого человеческому глазу, SPHEREx применяется специальный инструмент – спектрофотометр, который анализирует свет на сотнях миллионов источников, таких как звезды и галактики. Хотя первые полученные изображения пока некалиброваны и не готовы для научного использования, они уже дают впечаталяющий обзор возможностей телескопа. Ожидается, что в дальнейшем SPHEREx будет делать около 600 экспозиций каждый день в рамках своей двухлетней основной миссии.

«Я лишился дара речи», — заявил Джим Фэнсон, менеджер проекта SPHEREx в JPL, подчеркивая важность и масштаб усилий команды для реализации этого амбициозного проекта. «Это кульминационный момент проверки космического телескопа, это то, чего мы ждем. Еще много работы, но это большая отдача. И вау! Просто вау!», — восторжено сказала Бет Фабински, заместитель руководителя проекта SPHEREx.

Слова комманды проекта отражают восторг от того, что аппарат работает согласно задумке и открывает новые возможности для астрономических исследований.

Один из ключевых аспектов миссии SPHEREx – возможность разделять свет на множество длин волн, что помогает определить состав объектов или расстояние до галактик. Этот метод, называемый спектроскопией, позволяет исследователям заглянуть в историю Вселенной, изучая физику, которая управляла ею менее чем через секунду после ее рождения, а также происхождение воды в нашей галактике.

SPHEREx продолжит собирать данные, и в конце апреля телескоп начнет рутинные научные операции. Собранные данные будут доступны для ученых со всего мира через Архив инфракрасных исследований НАСА-IPAC, управляемый Caltech.