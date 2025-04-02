Названы 10 самых мощных моделей iPhone и iPad

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали мартовский рейтинг производительности гаджетов Apple под управлением iOS и iPadOS, куда вошел лишь один iPhone.

© Газета.Ru

Первое и второе места заняли 11- и 13-дюймовый iPad Pro на базе чипа Apple M4, набирающие в среднем 2,53 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. Тройку лидеров замыкает 12,9-дюймовый iPad Pro M2 (2,12 млн). Примечательно, что тройка лидеров остается неизменной с выхода планшетов с чипом M4.

Следом идут 11-дюймовый iPad Air M3 (2,05 млн), 13-дюймовый iPad Air M2 (1,98 млн), iPad Pro M2 на 11 дюймов (1,95 млн) и 11-дюймовый iPad Air M2 (1,92 млн).

Восьмое и девятое места делят iPad Pro M1 на 12,9 и 11 дюймов, набирающие 1,80 и 1,74 млн баллов соответственно.

Замыкает топ-10 флагманский iPhone 16 Pro с чипом Apple A18 Pro, набирающий в среднем 1,71 млн баллов. Это единственный смартфон Apple в десятке самых мощных гаджетов компании.

Разработчики отмечают, что топ составлен на основе среднего балла устройства за прошедший месяц. Сбор данных производился среди пользователей AnTuTu в Китае с 1 марта по 31 марта 2025 года.