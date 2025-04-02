Найден способ установить Windows 11 без интернета

Интернет-энтузиасты нашли способ обхода одного из новых ограничений Windows 11. На это обратило внимание издание BleepingComputer.

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В конце марта Microsoft удалила из операционной системы (ОС) Windows 11 настройку, позволявшую проводить установку без подключения к интернету и создания аккаунта Microsoft. Пользователь X под ником Wither OrNot нашел способ обойти ограничение и установить ОС без подключения к сети.

По его словам, в тот момент, когда программа установки потребует подключения к интернету, нужно нажать сочетание клавиш Shift+F10, чтобы открыть командную строку. Затем необходимо ввести команду start ms-cxh:localonly и нажать Enter — после этого откроется окно с созданием локальной учетной записи. Затем можно будет установить Windows 11, не создавая отдельной учетной записи Microsoft и не подключаясь к интернету.

По мнению журналистов издания, Microsoft, вероятно, попытается закрыть и эту лазейку. Однако команда start ms-cxh:localonly тесно интегрирована в ОС, поэтому удалить ее так же просто, как обычный скрипт, не получится.

В конце марта корпорация Microsoft запустила Windows Roadmap — сайт для отслеживания новых функций операционной системы Windows. С помощью сайта можно посмотреть, какие функции уже доступны в операционной системе на стадии тестирования и когда они появятся в публичных версиях.