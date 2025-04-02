TikTok закроет свою соцсеть спустя год после запуска

TikTok объявил о закрытии приложения для обмена фотографиями TikTok Notes, которое перестанет функционировать 8 мая. Об этом сообщает портал TechCrunch.

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Аналог Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заработал в апреле прошлого года в тестовом режиме для пользователей из Канады, Австралии и Вьетнама. Официальных комментариев о причинах закрытия TikTok Notes не последовало. Эксперты предполагают, что сервис не получил должной популярности среди пользователей.

Теперь владеющая TikTok компания ByteDance делает ставку на продвижение Lemon8, которое на декабрь 2024 года имело уже 12,5 млн активных пользователей в месяц. TikTok настоятельно рекомендует пользователям сохранить свои данные из TikTok Notes и начать пользоваться Lemon8. Как утверждают представители компании, Lemon8 предлагает схожий и более широкий набор функций по сравнению с TikTok Notes.

Lemon8 был впервые представлен в Японии в 2020 году, а затем стал доступен в США и странах Юго-Восточной Азии. Приложение совмещает элементы Instagram и Pinterest, позволяя делиться слайд-шоу и сериями изображений, а также просматривать контент в ленте. Среди возможностей Lemon8 — доступ к инструментам для творчества, фильтрам, эффектам, стикерам и текстовым шаблонам.

Помимо замены TikTok Notes, ByteDance стремится позиционировать Lemon8 как альтернативу TikTok на фоне вероятного запрета популярного приложения в США. C ноября прошлого года в Lemon8 можно заходить через аккаунт TikTok, а также делиться контентом между этими приложениями.