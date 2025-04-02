Как продлить время работы Android-смартфона

Если ваш Android-смартфон стал быстро терять заряд, не стоит сразу задумываться о покупке нового устройства. Поскольку некоторые изменения в настройках устройства могут изменить ситуацию и продлить время его автономной работы. Об этих способах рассказали в редакции издания UfaTime.

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Одним из ключевых факторов, влияющих на скорость разрядки, является яркость экрана. Авторы UfaTime рекомендуют активировать темную тему оформления, особенно для устройств с OLED-дисплеями. Переключение в темный режим через настройки экрана позволяет существенно снизить потребление энергии за счет уменьшения интенсивности свечения дисплея.

Другой важной мерой является ограничение фоновой активности приложений. Многие программы продолжают работать в фоновом режиме, даже когда пользователь ими не пользуется, что приводит к нерациональному расходу заряда батареи. Для контроля за фоновыми процессами необходимо зайти в раздел настроек «Приложения» и выбрать пункт «Управление фоном», где можно отключить работу ненужных программ в фоновом режиме.

Также, Android предлагает функцию оптимизации батареи. Активировав ее в разделе «Батарея» настроек, пользователь позволяет системе автоматически отслеживать энергопотребление приложений и ограничивать активность наиболее энергозатратных из них. Это позволяет устройству более эффективно распределять ресурсы и экономить заряд.

Не стоит забывать и об управлении модулями связи. Функции Wi-Fi и Bluetooth, оставаясь активными даже в режиме ожидания, продолжают потреблять энергию. Рекомендуется отключать Wi-Fi при отсутствии необходимости в интернет-соединении, например, вне дома. Аналогично, Bluetooth следует деактивировать, когда нет подключенных устройств. Управление этими функциями доступно в разделах «Сеть и интернет» и «Подключения» настроек соответственно.

В ситуациях, когда заряд батареи критически низок, на помощь придет режим экстремального энергосбережения. Этот режим, активируемый в разделе «Батарея», отключает большинство функций смартфона, оставляя активными только самые необходимые – звонки и SMS. ЕТакая мера позволяет максимально продлить время работы устройства в экстренных случаях.