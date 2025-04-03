Найдены останки гигантского древнего хищника, жившего в Гималаях

Международная команда палеонтологов из США, Пакистана и Индии открыла два новых вида хищных млекопитающих, обитавших в предгорьях Гималаев 5–10 млн лет назад. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Mammalian Evolution (JME).

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В отложениях Сиваликских гор на территории Индии ученые обнаружили окаменелости животных, названных Circamustela bhapralensis и Vishnuictis plectilodous. Первые были миниатюрными хищниками размером с хорька, мигрировавшие из Европы. А вторые — гигантские виверры весом более 100 кг, что крупнее современных леопардов. Масса крупнейших из современных виверровых не превышает 15 кг.

Эти находки дополняют коллекцию ископаемых хищников, включая кошачьих, куниц и циветт, и показывают, что экосистема Гималаев в позднем миоцене была сложнее, чем считалось.

Раньше считалось, что мелкие хищники в Азии эволюционировали локально, но Circamustela подтверждает связи между континентами.

Кроме того, свою роль сыграл меняющийся климат. Около 5 млн лет назад Земля охлаждалась, и хищники адаптировались – некоторые уменьшались, другие, как Vishnuictis, становились гигантами.

Изучение древних экосистем помогает предсказать последствия современного изменения климата, отметили специалисты.