Ученые заметили в Атлантике объект, несущийся с невероятной скоростью

В Атлантическом океане зафиксировано значительное увеличение числа загадочных подводных объектов, что вызвало обеспокоенность среди американских военных и ученых. Одно из таких наблюдений произошло в марте, когда приборы обнаружили объект длиной 10–12 метров, двигавшийся на глубине около километра со скоростью 270–300 узлов (более 500 километров в час), что невозможно для современных подводных аппаратов.

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Некоторые эксперты связали эти события с проектом «Центурион-2», который предполагает создание автономного подводного аппарата с максимальной скоростью 180 узлов. Однако на момент наблюдения проект находился на начальной стадии разработки. Также обсуждали возможное использование технологий России или Китая, но в Москве опровергли эти предположения.

Существуют более экзотические теории, включая конспирологические версии о существах из параллельных миров и гипотезы уфологов о внеземном происхождении объектов. Также высказываются версии, что аномалии могут быть связаны с активностью в Бермудском треугольнике и могут быть результатом природных явлений.

С осени 2022 года аналогичные объекты фиксировались более 30 раз. Для исследования этих явлений в США был создан специальный оперативный отдел, но, несмотря на проведенные исследования, природа этих объектов до сих пор остается неизвестной, передает дзен-канал «BIOсфератум».

До этого в ходе экспедиции в район Кларион-Клиппертон в Тихом океане, организованной морскими биологами с целью разведки перед потенциальной добычей полезных ископаемых, были выявлены новые виды глубоководных организмов. Среди находок — несколько видов боконогих голотурий, в том числе «морские поросята» со множеством ножек.