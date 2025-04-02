Библиотека Rutube выросла до 388 млн единиц контента

Библиотека национального видеохостинга Rutube выросла более чем на 60 млн видео с начала года и сегодня суммарно составляет 388 млн единиц контента.

Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора, глава цифрового блока "Газпром-медиа холдинга" Сергей Косинский (Rutube входит в состав холдинга).

"Только за три месяца 2025 года библиотека национального видеохостинга Rutube выросла более чем на 60 млн видео и сегодня суммарно составляет 388 млн единиц контента. Мы постоянно работаем над привлечением аудитории и новых авторов на платформу, чтобы у зрителей был доступ ко всему спектру контента", - рассказал Косинский.

Рост смотрения наблюдается во всех категориях контента видеохостинга, в том числе благодаря пополнению библиотеки. Наиболее востребованы развлекательный контент и видеоигры (22,79 %), сериалы и фильмы (10,62 %), детский контент и мультфильмы (9,86%).