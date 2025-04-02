На дне озера Лох-Несс обнаружили установленную 55 лет назад фотоловушку

Установленную в 1970 году фотоловушку обнаружили и подняли со дна озера Лох-Несс. Ученые смогли проявить несколько снимков. Считается, что устройство является одной из шести камер, размещенных на глубине 180 метров под поверхностью воды профессором Роем Маккалом.

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Однако, несмотря на тщательный анализ изображений, обнаружить на снимках лох-несское чудовище не удалось.

— Хотя это была не та находка, которую мы ожидали сделать, мы рады, что эта часть истории охоты на Несси может быть раскрыта и, возможно, по крайней мере, тайна того, кто оставил ее в озере, может быть разгадана, — цитирует слова Сэма Смита, состоящего в группе морских автономных робототехнических систем NOC, Daily Mail.

До этого исследователь из Великобритании, основатель организации Loch Ness Exploration Алан Маккенна объявил, что раскрыл тайну лох-несского чудовища. Он добавил, что верит в существование какого-то животного в водах озера.

Охотники за лох-несским чудовищем зафиксировали на дне озера ритмичный звук, который очень похож на биение сердца. По словам ученых, настолько отчетливый звук был зафиксирован впервые.