Во время раскопок гробницы в Помпеях найдены необычные скульптуры

Две скульптуры мужчины и женщины, которая, как считалось, была жрицей, выполненные почти в натуральную величину, были найдены во время раскопок огромной гробницы в древнеримском городе Помпеи.

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Погребальные реликвии украшали гробницу с несколькими погребальными нишами, встроенными в широкую стену в некрополе Порта Сарно, одних из главных въездных ворот в древний город. Помпеи были разрушены в результате извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, напоминает The Guardian.

Эксперты полагают, что женская скульптура изображала важную местную женщину, которая, возможно, была жрицей Цереры, которая в древнеримской религии считалась богиней сельского хозяйства, плодородия и материнских отношений. Основания думать так дают украшения и аксессуары, включая серьги, кольца и браслеты, вырезанные на скульптуре, особенно лунула, полумесяц кулон, висящий в середине ожерелья.

Женщина покрыта вуалью и одета в просторный плащ поверх туники, в то время как мужчина одет в тогу, перекинутую через левое плечо, пишет The Guardian.

Однако эксперты не уверены в том, что фигуры, которые были соединены вместе и, как полагают, относятся к периоду поздней Римской республики, изображали супружескую пару.

Габриэль Зухтригель, директор археологического парка Помпеи, рассказывает: “Поскольку она действительно выглядит как очень важная женщина в местной элите, есть также предположение, что она могла быть жрицей Цереры, поскольку держала в руках эти растения и что-то похожее на свиток папируса”.

Женщина держит в руках что-то похожее на лавровые листья, которые использовались для очищения и освящения религиозных помещений путем рассеивания благовоний и дыма от ароматических трав.

Поскольку большинство женщин в римском обществе были низведены до домашних обязанностей, должность жрицы, важная должность в общественной жизни, была самым высоким положением, к которому могла стремиться женщина, и давала власть наравне со священником-мужчиной, отмечает The Guardian.

Зухтригель рассказал, что такие погребальные скульптуры не всегда изображают пары.

“Иногда это двое мужчин, а иногда они приходят втроем”, - говорит он. “Это мог быть ее муж, но также мог быть и ее сын. Там не было надписи, поэтому мы не знаем”.

У ног мужской статуи находится сохранившийся корень древнего дерева, которое росло на вершине гробницы.

“Для меня было большой неожиданностью обнаружить это на глубине нескольких сантиметров под землей”, - сказал Зухтригель.

Обе скульптуры реставрируются и будут представлены на выставке в Помпеях, которая начнется 16 апреля.

Раскопки в некрополе Порта Сарно являются совместным проектом археологического парка Помпеи и Европейского университета Валенсии. В 2021 году были найдены частично мумифицированные останки, включая волосы и кости, бывшего раба, который поднялся по социальной лестнице.